Во Всемирной организации здравоохранения назначили на среду созыв экстренного заседания чрезвычайного комитета организации.

Причиной стало расширение вспышки ранее неизвестного коронавируса в Китае, который вызывает в ряде случаев смертельную пневмонию.

В городе Ухань провинции Хубэй (Китай) уже третий человек скончался от нового типа коронавируса, который расползается по Азии. Число заразившихся достигло 198 человек. Об этом сообщает RT.

Эксперт Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что недавно обнаруженный в китайском городе Ухань новый тип коронавируса передается от человека человеку.

По его словам, ряд случаев заражения в стране объясняются именно контактом с инфицированными.

В Ухане десятки людей заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее стало известно, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса.

Власти КНР сообщили, что за минувшие выходные зафиксировано 139 новых случаев заражения ранее неизвестным типом коронавируса. Всего на данный момент насчитывается 217 случаев заражения, что в три раза больше, чем на момент обнаружения вируса в прошлом месяце в городе Ухань (провинция Хубэй). Вспышка пневмонии была зарегистрирована в декабре минувшего года в городе Ухани. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

По официальным данным китайских властей, от пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались три человека.

В США в аэропортах начали устраивать проверку людей, прибывающих из Уханя, на наличие у них нового типа коронавируса, а также контактировавших с ними в самолетах пассажиров.

Департамент здравоохранения Гонконга на фоне ситуации усилил санитарный контроль в пунктах пропуска на границе с городом Ухань. Вместе с тем, случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Специалисты рекомендуют воздержаться от посещения города Ухань провинции Хубэй.

- Не помешает марлевая повязка при посещении общественных мест. Маска не защитит на 100%, но повязка на лице задержит мелкие капли слюны и слизи, в которых содержатся частицы вируса. За счет этого снизится количество вируса, попадающее в организм человека. А чем меньше вируса попадет, тем выше шансы, что иммунитет справится с ним.

- Также классические правила гигиены: мыть руки, овощи, фрукты. Не употреблять сырое или слабо прожаренное мясо, не пить воду из-под крана.

Как сообщала "Страна", власти Южной Кореи выявили первое заражение коронавирусом нового типа, от которого за два дня в Китае умерли трое человек и слегли свыше 139 человек.

В Украине началась эпидемия гриппа. Несмотря на то, что эпидемиологический порог в Украине, по состоянию на начало января, пока не превышен, количество больных стремительно растет.