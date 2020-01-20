За 11 месяцев прошлого года население Украины значительно уменьшилось. По данным Государственной службы статистики, количество жителей страны в 2019 году упало на 230500 человек.

Обновленные демографические данные появились сегодня на официальном сайте Госстата.

По оценке ведомства, численность населения в Украине к 1 декабря 2019 года составила 41 миллион 922 тысячи 700 человек. В службе отметили, что темпы убыли населения увеличились по сравнению с 2018 годом. Так, с января по ноябрь позапрошлого года убыль составила 208824 человек. А численность населения к 1 декабря 2018 года была 42 миллиона 177 тысяч 579 человек.

В Украине понизилось число рожденных детей: до 286777 человек. Для сравнения, в аналогичный период 2018 года в стране родились 312603 детей. На 100 умерших сейчас приходится 54 родившихся.

Между тем вырос миграционный прирост населения. За 11 месяцев 2019 года в Украину въехали 16 456 человек. А 2018 году количество прибывших составило 13 677 человек.

По данным на начало 2019 года население административного центра Ивано-Франковской области города Ивано-Франковск, который считается одним из крупнейших городов западной Украины, составляло 236 тысяч 602 человек.

Ранее "Страна" анализировала, как стремительное сокращение население влияет на экономику Украины.

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