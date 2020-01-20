Подробности сегодняшнего задержания в аэропорту Борисполь застройщика и экс-нардепа Максима Микитася. Детали операции сообщил источник в Государственной пограничной службе.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Источники в Госпогранслужбе рассказали "Стране", как Микитась смог пройти границу. В системе контроля его фамилия была помечена индексом "информировать" (инициатор - НАБУ).

Как только Микитась прошел паспортный контроль, пограничники проинформировали об этом НАБУ, а уже в НАБУ приняли решение задержать. Его и задержали в самолете.

Что касается бумаги, подписанной прокурором САП с разрешением на вылет, что была у Микитася, то ее он получил, судя по всему, без согласования с НАБУ. Да и в САП сейчас все изображают так, что это самодеятельность одного из замов главы ведомства.

Холодницкий уже заявил, что отменил разрешение Микитасю как только вышел из отпуска.

Как ранее писала "Страна" Микитась собирался улететь в Лондон вместе с женой.

Также мы рассказывали, что на застройщика снова надели электронный браслет.