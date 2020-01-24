В субботу, 25 января 2020 года, отмечается Международный день студента. Он всегда совпадает с Татьяниным днем.

Великомученица Татьяна - покровительница всех студентов. Поэтому 25 января и именины Татьяны, и веселье у ее подопечных: учащихся училищ, техникумов, институтов, университетов.

"Страна" подготовила поздравления Татьяниным днем и Днем студента, которые можно отправить свои друзьям и знакомым по смс и мессенджере. Ниже мы публикуем картинки, открытки, гифки и много анимированных котов.

Поздравления с Днем студента 2020

Поздравления с Днем студента

С Днем студента!

Картинки с Днем студента

Открытки с Днем студента

С Днем студента!

Гифки с Днем студента

С Днем студента гиф

Прикольные поздравления с Днем студента

Вітання з Днем студента

Поздравление с Днем студента в стихах