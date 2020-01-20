В здании Центральной избирательной комиссии в Киеве застрелился человек. Как выяснилось, это сотрудник Управления государственной охраны (УГО).

Об этом Newsone.ua сообщил источник в правоохранительных органах столицы. Инцидент произошел вечером в понедельник, 20 января, около 18:00.

Cотрудник Управления государственной охраны дежурил в здании ЦИК по адресу площадь Леси Украинки, 1. По словам правоохранителей, он застрелился из табельного оружия.

"По предварительной информации, сотрудник УГО застрелился из табельного оружия", - сказал источник в правоохранительных органах представителям СМИ.

На место инцидента выехали сотрудники следственно-оперативной группы для выяснения всех обстоятельства произошедшего. Расследованием обстоятельств случившегося будет заниматься Государственное бюро расследований (ГБР).

В октябре "Страна" сообщала, что в ровенском отделе полиции застрелился полицейский.

А в конце 2018 года мы описывали похожий случай в Черновицкой области. Тогда охранник Днестровской гидроэлектростанции совершил суицид во время дежурства.