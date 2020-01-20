Пользователи соцсетей раскритиковали министра образования и науки Анна Новосад, которая заявила, что не сможет прокормить своих детей на 36 тысяч гривен в месяц.

"Сейчас моя зарплата на руки в среднем составляет 36 тысяч гривен, это на 10 тысяч гривен меньше, чем я имела на должности руководителя директората Минобразования. Мне этого хватает, чтобы нормально прожить. Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это, как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит, - сказала Новосад.

"Но в какой-то момент я хочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет содержать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принимать", - отметила она в беседе с журналистами.

Жалобы министра на "маленькую" зарплату в 36 тысяч гривен, что более в 3 раза выше, чем средняя по стране (а в реальности Новосад в декабре получила более 130 тысяч), мягко говоря, не встретили понимание у украинцев.

Дмитрий Романюк в Facebook пишет, что "насчёт невозможности содержания детей на 36 000 грн, пусть это существо спросит у учительницы математики или, на крайняк, у учительницы секса...". Он намекает на предложение Новосад ввести в украинских школах уроки сексуального воспитания.

Фото: facebook.com

"Да вы что? А как другие могут?", - пишет в Facebook адвокат Клим Братковский. В комментариях к его посту пользователи отмечают, что у министра, которая, кстати, не имеет еще детей, "нехилые запросы".

Фото: facebook.com

Главу Жилищного союза Украины Александра Скубченко удивляет позиция министра, которую "почему-то не волнует, на что содержат детей тысячи" ее подчиненных.

"Почему мы терпим всю эту шваль до сих пор? Почему эта шваль до сих пор не поняла, что министр - это высшая лига, это – служение государству, а не карман? Хочешь миллионы – иди в бизнес, хочешь изменить нашу страну – служи миллионам, а не ной о себе единственной", - пишет Скубченко.

Телеведущая Наташа Влащенко задает в Fscebook неудобные вопросы.

"Когда министры пишут один за другим: мы не можем на 36 тысяч содержать ребенка (а не, скажем, "наша квалификация стоит больше, ибо мы для страны сделали раз-два-три) хочется задать два вопроса:

1. А почему главврач может на 15 тысяч? или директор школы примерно на столько же? Вы, вчерашние чьи-то помощники - чем лучше?

2. Вы, когда соглашались на позицию министра или зама - не знали, какие там зарплаты?", спросила в Facebook Влащенко.

"Ну, и конечно, мой фаворит Мустафа, который поставил вопрос очень конкретно: или зарплата или участие в схемах. Мустафа считает, что мы не догадываемся: воруют не те, у кого мало денег, а те, кому всегда мало", пишет Влащенко.

Напомним, что в Киеве задержали извращенца, который ходил по туалетам школ столицы.

Также мы писали о том, что в Польше учителей предложили сажать в тюрьму за "секспросвет" в школах.