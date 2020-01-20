Цены на нефть эталонных марок продолжают движение вверх. В частности, Brent достигла максимальной отметки более чем за неделю, на новостях о сокращении добычи в Ираке и Ливии. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:07 по Киеву составляет $65,05 за баррель, что на $0,20 (0,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В процессе торгов цена контракта поднималась до $66 за баррель. Это максимальная отметка с 9 января.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,05 (0,09%) - до $58,59 за баррель.

Объем добычи нефти в Ливии может снизиться с 1,2 млн до 72 тыс. баррелей в сутки (б/c) из-за блокады силами Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара экспортных портов, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на представителя ливийской государственной нефтекомпании National Oil Corporation (NOC).

NOC объявила форс-мажор, что позволяет Ливии приостановить исполнение контрактов на поставку нефти. По прогнозу компании, добыча может сократиться на 800 тыс. б/c, что приведет к сокращению доходов на $55 млн в день.

В минувшие выходные стало известно о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара. Как отмечает Bloomberg, ежедневная добыча на нем составляла примерно 300 тыс. б/c.

Перебои с поставками в Ливии совпали с приостановкой Ираком добычи на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране. Производство нефти на месторождении, разработку которого вела китайская CNPC, составляет около 70 тыс. б/c.

Еще одно нефтяное месторождение в Ираке - Бадра - также находится под угрозой приостановки добычи, сообщает Bloomberg.

Ранее "Страна" писала о том, что накануне саммита в Германии власти Ливии прекратили отгрузку нефти.

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