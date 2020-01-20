Организаторы 50-го Всемирного экономического форума опубликовали полный список участников встречи в швейцарском Давосе. Она пройдет 21-24 января.

В списке значится 3000 человек из 117 стран, причем 53 из них - это лидеры государств, в том числе Владимир Зеленский.

Перечень приглашенных в Давос лидеров появился на официальном сайте ВЭФ.

В числе наиболее влиятельных политических лидеров и глав стран можно отметить президента США Дональда Трампа, федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и исполнительного директора Всемирного банка Кристину Георгиеву.

Кроме того, форум посетят президент Польской Республики Анджей Дуда, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее "Страна" рассказывала, чего ждут от юбилейного форума в Давосе и какие темы на нем будут подниматься.

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