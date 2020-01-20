В понедельник, 20 января, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 24,320 грн/$1 с 24,285 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Уточняется, что котировки гривни к окончанию торгов составили 24,30-24,34 грн/$1, тогда как Нацбанк на 21 января установил официальный курс национальной валюты 24,3257 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 20 января снизился до 24,3 грн/$1 с 24,2 грн/$1.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 21 января 2020 года.

1 доллар США - 24.3257

1 евро - 26,9565 грн

10 российских рублей - 3,9506 грн



Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 16 января составил 401,3 млн в долларовом эквиваленте в том числе $359,1 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что гривня упала после новостей об отставке Гончарука и прогнозировала, что будет с курсом на этой неделе.

Также мы сообщали, что компании получили выплаты по НДС и опустили курс гривни.