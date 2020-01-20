Бывший глава Института национальной памяти, а ныне депутат парламента Владимир Вяторович негативно высказался по поводу поездки президента Украины на Всемирный форум Холокоста в Израиле. Зеленский будет участвовать в мемориальных мероприятиях 22-23 января.

Визит главы государства Вятрович осудил в посте Facebook 20 января.

Главного декоммунизатора возмутило, что Зеленскому не дадут слова в Израиле, хотя "каждый четвертый из евреев, погибших во время Холокоста, был украинцем".

"Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, которая убивает украинцев и оккупировала наши территории. Руководителю государства-правопреемника СССР и поклоннику Сталина, который вместе с Гитлером начал Вторую мировую войну. Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился", - негодует Вятрович.

По мнению нардепа, Зеленский все больше заигрывает с Москвой, унижая наше государство и пренебрегая памятью миллионов украинских евреев - жертв Холокоста. Правда, в чем именно выражается унижение, Вятрович не конкретизировал.

В пример Зеленскому он поставил президента Польши Анджея Дуды, который публично отказался ехать в Иерусалим из-за формата приглашения.

"Потому что для Дуды важно не только "чтобы улица была заасфальтирована", для него есть разница, когда речь идет о национальном достоинстве и национальных интересах Польши", - похвалил Дуду Вятрович.

Скриншот: Facebook/ volodymyr.viatrovych

Завершил пост бывший главный по нацпамяти в Украине на скорбной ноте.

"Мне стыдно за президента Украины, который, с одной стороны, проигнорировал траурные мероприятия в Бабьем Яру, а с другой - в День соборности Украины едет побыть в массовке у Путина в Израиль. Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поздравить с трибуны мавзолея Ленина армию?" - с горечью написал Вятрович.

Напомним, Зеленского многие обвиняли в том, что он в конце сентября не посетил Бабий Яр и не участвовал в ежегодном Марше памяти в честь погибших евреев. На самом деле президент там был в тот день, но в частном порядке.

О поездке Зеленского в Израиль и участии в форуме, посвященном Холокосту, стало известно 19 января. Директор Украинского ервейского комитета объяснял, почему нашему президенту во время визита не дадут слова - вовсе не для унижения Украины.