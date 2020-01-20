Синоптик сообщила, когда в Украину придет долгожданный снег
В Украине удерживается антициклонный характер погоды, поэтому осадков во вторник не предвидится, но они придут на территорию страны 22-23 января.
Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, небольшой снег, который летал в воздухе утром в понедельник свидетельствует о том, что "начинает постепенно перестраиваться атмосфера, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается".
"Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим минусам, оказался предвестником ближайших осадков, которые ожидается в Украине 22-23 января. В среду-четверг в Украине ожидается сильный ветер!", - прогнозирует синоптик.
Во вторник температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами до 2-х градусов мороза, на Западе местами до + 4-6 градусов. Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса ниже ноля, а в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.
"22 января, в День Соборности, в столице станет больше снега и усилится ветер, возможно, до штормовых значений", - добавила Диденко.
Ранее "Страна" писала о том, что во вторник синоптики обещают в Украине уходящий мороз и безоблачное небо.
Также мы сообщали, что появились фото занесенного снегом Тегерана, где лепят снеговиков.