На дороге в Харьковской области у поселка Казачья Лопань автомобиль насмерть сбил двух мужчин и скрылся с места аварии. Полиция разыскивает водителя этого автомобиля.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Тела погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены 20 января около 7:30 на обочине автодороги Дергачи - Казачья Лопань. По предварительным данным, наезд совершило транспортное средство под управлением неустановленного водителя, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины (наказание от 5 до 10 лет тюрьмы).

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП и принимают меры для установления личности погибших и водителя.

Напомним, что в Харькове произошло ДТП с участием полицейских и четырех авто.

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