С 2018 по 2019 год в Украине были зафиксированы 137 случаев нападения или конфронтации со стороны ультраправых активистов.

Больше всего нападали представители организаций С14 и "Национальный корпус" - это 40 и 30 насильственных эпизодов соответственно.

Об этом сообщила социолог Оксана Дуткач во время пресс-конференции Института "Республика" о насилии ультраправых, передает Интерфакс-Украина.

Далее среди фигурантов мониторинга разместились (в порядке убывания активности): "Традиція і порядок", "Невідомий патріот", "Фрайкор", "Національні дружини", "Катехон", "Сокіл", "Світанок", "Автономное национал-социалистическое общество" (АНСО) и "Карпатська Січ".

Жертвами насильственных действий ультраправых радикалов за этот год стали феминистские/ЛГБТ активисты (14 случаев), политики и представители политических партий (13), представители государственных институтов (12), журналисты (4), представители бизнеса (4), художники (3) и мигранты (2).

Также ультраправые участвовали в уличном электоральном противостоянии, неоднократно применяя насилие во время предвыборных мероприятий как оппозиции, так и власти.

Координатор проекта "Без границ", правозащитник Максим Буткевич, утверждает, что "насилие ультраправых и дальше является систематическим и даже регулярным".

"Безнаказанность стимулирует продолжение насильственных практик; она "приглашает" тех, кто прибегает к насилию и достигает хотя бы какого-то результата, делать это снова", - заявил Буткевич. Он добавил, что некоторые эпизоды ультраправого насилия, во время которых пострадали люди, почти не освещались в СМИ.

Авторы исследования считают, что проблему с ультраправым насилием в Украине порождает бездействие, а порой и попустительство со стороны правоохранителей. Они требуют от полиции провести расследование всех случаев насилия на почве ненависти.

Как писала "Страна", вчера на антифашистский митинг в Киеве напали националисты.

Также сообщалось, что в Киеве полиция поставила на колени и задержала националистов, которые пытались сорвать лекцию российской блогерши Митрошиной.