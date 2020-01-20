На горе Монастырь у деревни Верхрата в Польше вандалы уничтожили табличку с могилы воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Также были сорваны с деревьев вышитые полотенца, повязанные осенью польскими активистами в память умерших.

Об этом сообщает 20 января газета украинцев в Польше "Наше слово".

Мемориальная доска на могиле была посвящена членам УПА - жителям окрестных сел, которые погибли в бою с НКВД в ближних лесах 2 и 3 марта 1945 года. Неизвестные сбросили обломки таблички и полотенца в яму.

Фото: nasze-slowo.pl

Куски доски были обнаружены еще во время рождественских праздников. Их фото послали в варшавский офис Объединения украинцев в Польше. Члены Объединения осудили этот акт вандализма в официальном заявлении.

К слову, это не первое осквернение могилы. В 2015 году она была частично уничтожена: неизвестные разбили гранитную плиту с перечнем имен 62 человек, а крест на памятнике покрасили в белый и красный цвета. Затем подобное происходило еще раз.

Памятник на горе был установлен законно, после переговоров Совета охраны памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в ​​Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой. На могиле написано: "Погибли в борьбе за Украину". На памятнике были указаны только имена и фамилии членов УПА и даты их рождения - без воинских званий и символики.

Весной 2017 года "Страна" писала о демонтаже в польских Грушовичах памятника воинам УПА.

А весной прошлого года забросали мусором памятник воинам УПА в Харькове.