Президент Украины Владимир Зеленский подаст в отставку, если его обвинят в коррупции. В частности, если с ним произойдет ситуация, как с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которого генпрокурор обвинил в подкупе и мошенничестве. Об этом он заявил в интервью изданию The Times of Israel.

"Если в Украине вас обвиняют в коррупции, вы должны уйти в отставку или вы можете продолжать", - спросил журналист.

"Давайте сперва выясним: почему, как вы думаете, меня должны обвинить в коррупции? Может быть, вы знаете что-то, чего не знаю я?" - парировал Зеленский.

После этого он добавил: "Если бы меня обвинили в какой-то настоящей коррупции - предъявили не политические обвинения, а то, что действительно произошло - тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку", - ответил президент.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский почтил память погибших в боях за донецкий аэропорт.

Также мы сообщали, что Гончарук объяснил, почему писал заявление об отставке на имя Зеленского.