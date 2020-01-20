Из-за избрания нового парламента правительство Узбекистана сложило свои полномочия. Однако правительство продолжает работу до формирования нового состава Кабмина.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента, пишет Интерфакс.

Члены кабинета министров сложили полномочия в соответствии со статьей 98 Конституции Республики Узбекистан.

При этом в соответствии с решением президента Узбекистана. правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров. Кандидатуру нового премьер-министра рассмотрят в ходе совместного заседания обеих палат парламента, которое пройдет 21 января.

Напомним, что The Economist назвал Узбекистан страной года.

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