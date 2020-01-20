Украинский президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами. Он прибыл в Киев, чтобы обсудить детали расследования катастрофы украинского самолета 8 января в Иране.

Глава Украины отметил, что Иран выполнил большую часть достигнутых договоренностей в вопросе выяснения обстоятельств трагедии, сообщает пресс-служба президента в понедельник, 20 января.

"Все, о чем мы говорили с президентом Ирана, в основном было выполнено", – сказал Владимир Зеленский. Он отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращении.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Владимир Зеленский обсудил со Специальным представителем Президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все фрагменты самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, – это справедливость. А справедливость заключается в правде. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", – сказал Зеленский.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что необходимо обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования. Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

Напомним, украинский "Боинг" в небе над Тегераном сбили 8 января. Погибли 176 человек, среди них 11 украинцев.

Утром 11 января Тегеран официально признал, что его вооруженные силы сбили украинский лайнер. Утверждается, что самолет был принят за враждебную цель.