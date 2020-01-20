Офис президента Владимира Зеленского лишил пользователей Instagram и YouTube возможности оставлять комментарии под постами в своих аккаунтах, отключив эту функцию. Как объяснили в пресс-службе главы государства, на такой шаг решились из-за рекламы и многочисленных атак ботов.

"В связи с многочисленными атаками ботов и размещением большого количества рекламных сообщений и коммерческой информации в комментариях под постами Офиса президента в некоторых социальных сетях было решено закрыть комментарии в Instagram и YouTube", - сообщили в пресс-службе.

При этом остается доступным обсуждение и комментирование постов на официальной странице Офиса президента в Facebook и на личных страницах Зеленского.

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