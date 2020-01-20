Днепровский районный суд Киева по ходатайству прокуратуры города изменил меру пресечения подозреваемому в минировании моста Метро Алексею Белько. Вместо содержания под стражей его отправили в психиатрическую больницу (в условиях, исключающих опасное поведение).

Суд вынес решение 20 сентября. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что на момент совершения преступления Белько не мог осознавать свои действия и контролировать их. Согласно заключению врачей, сейчас психическое состояние "минера" не изменилось, поэтому нужны принудительные медицинские меры: госпитализация в лечебницу с усиленным наблюдением.

В связи с заключением медиков в суд было подано ходатайство об изменении Белько ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Facebook/ kyiv.gp.gov.ua

Напомним, 18 сентября бывший атошник Белько захватил и обещал подорвать мост Метро. Суд арестовал "минера" с правом выхода под залог.

Несмотря на то, что Белько парализовал движение в Киеве на пять часов и открыл на мосту стрельбу, глава МВД Арсен Аваков объявил, что возьмет его на поруки. Однако в итоге за атошника залог так никто и не внес.