История с трупом застреленного АТОшника, обнаруженного в багажнике, получила неожиданное продолжение. Оказалось, что два ветерана войны изрядно выпили и поспорили, кто является лучшим президентом – Владимир Зеленский или его предшественник Петр Порошенко. Договориться не удалось и один застрелил другого. Об этом в понедельник, 20 января, сообщают Факты.

В частности, 49-летний украинец достал охотничье ружье из багажника и выстрелил в 47-летнего приятеля. Тот скончался на месте. Осознав, что произошло, стрелявший положил приятеля на заднее сиденье и отправился в отделение полиции. По крайней мере, такую версию он озвучил остановившим машину сотрудникам дорожной полиции, которые в салоне увидели труп.

Как рассказали в полиции, убийство произошло в Киевской области. "Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сказал пресс-офицер полиции Николай Жукович.

Напомним, что в районе поселка Иванков патрульные остановили машину за нарушение правил дорожного движения и обнаружили на заднем сиденье труп. Подозреваемый сознался в убийстве и заявил, что ехал в полицию, чтобы сдаться. Охотничье ружье, из которого был произведен выстрел, оказалось не зарегистрировано. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте.

Также мы писали о том, что полиция подозревает, что убитый на Оболони одессит сам перерезал горло.

Кроме того, опасная банда под видом АТОшников похищала людей и требовала выкуп.