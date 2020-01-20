Врио директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы о назначении своих заместителей. Также она считает "грязной" кампанию против них.

Соответствующее видеообращение Венедиктовой опубликовано на YouTube-канале ГБР в понедельник, 20 января.

"Как только мы начали четко выполнять требования закона, формировать подразделение о расследовании дел Майдана с беспристрастными следователями, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи. Сначала в отношении самих следователей по делу Майдана, затем относительно назначенного руководителя подразделения сейчас такая же ситуация происходит и с заместителями директора.

Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны", - сказала она.

По ее словам, сообщения о том, что "заместитель председателя ГБР, адвокат Януковича (Александр Бабиков - Ред.) будет расследовать дела Майдана" - это манипуляции, так как подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР. Она настаивает, что были приняты все предусмотренные законом меры, направленные на недопущение конфликта интересов.

"Вижу прямую связь между активизацией расследования резонансных дел против злоупотреблений высокопоставленных чиновников и информационной атакой, которая активно направлена ​​на дискредитацию кадровых назначений руководства ГБР, прошедших конкурс с участием международных наблюдателей в соответствии с законодательством Украины", - заявила она.

Видео: YouTube/Державне бюро розслідувань

Ранее адвокатская совещательная группа обратилась к президенту Владимиру Зеленскому и силовикам с призывом воспрепятствовать назначению заместителем председателя ГБР Александра Бабикова, который работал в юридической фирме Aver Lex и защищал экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, после назначения Ирины Венедиктовой главой ГБР вспыхнул скандал, связанный с назначениями ее заместителей. Она привела в ГБР свою команду, представители которой начали участвовать в работе еще до официального назначения, то есть без законных на то полномочий.

Также "Страна" подробно анализировала, кто станет замами Ирины Венедиктовой - нового директора ГБР.