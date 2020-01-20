Киевлянин, который три года копил деньги на путевку в Египет и наконец купил вожделенный тур, так и не смог вылететь из аэропорта Борисполь в Шарм-эль-Шейх. Дело в том, что украинца сняли с авиарейса, поскольку он был пьян и вел себя неадекватно. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"То ли на радостях от начала долгожданной поездки, то ли из-за страха перед авиаперелетом, наш соотечественник успел хорошенько выпить в одном из заведений питания в терминале аэропорта. За неадекватное поведение работники авиакомпании-перевозчика сняли гражданина с борта", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета осталась семья задержанного. В ссоре с пограничниками мужчина сообщил, что собирал деньги на эти путевки три года, а его "просто так сняли". Он понимал, что уже не полетит, но не собирался покидать аэропорт и угрожал пограничникам.

В отношении задержанного составлен админпротокол за злостное неповиновение, невыполнение законных требований и угрозы в адрес сотрудников ГПСУ.

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