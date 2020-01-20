Сегодня, 20 января, Владимир Путин внес в Госдуму поправки к Конституции. Их он анонсировал пять дней назад в ходе послания Федеральному собранию.

"Страна" прочитала законопроект президента России, который зарегистрирован под № 885214-7 и разобралась, о чем там идет речь.

Что Путин хочет изменить в Конституции РФ

На первый взгляд, в документе, поданным Путин в Госдуму, не значатся кардинально новые моменты, о которых бы президент РФ не говорил в ходе послания Федеральному собранию.

О них мы уже рассказывали и анализировали их значение для Украины. Среди них:

1. Госдума получает право утверждать весь состав правительства - от премьера до министров. Президент будет обязан назначить тех, кого утвердил парламент. При этом президент сможет увольнять премьера и его замов.

2. Президент сохраняет за собой управление армией и правоохранительными органами. Их глав он назначает после консультаций с Советом Федерации.

3. Совет Федерации получит право отстранять судей Верховного и Конституционного судов - по представлению президента. В случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи.

4. Конституционный суд сможет оценивать по запросу президента конституционность законов и отменять их.

5. В Конституцию вводится новый орган - Государственный совет России. Сейчас он существует как совещательный при президенте. Туда входят все крупные чиновники и губернаторы.

Согласно предложениям Путина, теперь орган, создаваемый президентом, будет едва ли не новым политбюро. В законопроекте зафиксирован факт учреждения Госсовета и кратко описан его функционал:

"В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства предусматривается формирование Президентом Российской Федерации Государственного Совета Российской Федерации".

На Западе уже говорят, что этот орган будет одним из основных в постпутинской системе власти. И, не исключено, что именно туда перейдет Путин после ухода с поста президента страны.

6. На пост президента не может претендовать человек, когда-либо имевший другое гражданство, кроме российского. Непрерывно проживать в России нужно последние 25 лет.

Высшие должностные лица - премьер, министры, губернаторы - не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство.

7. Из Конституции убирается положение, по которому международные договора, подписанные Россией, выше положений основного закона и национального законодательства.

Что добавили в законопроекте

Впрочем, к данным пунктам появились некоторые дополнения, о которых ранее не говорил Владимир Путин.

Например, сейчас в российской Конституции есть фраза, что президент не может занимать двух сроков подряд. В этой фразе Путин убрал слово "подряд". Это означает, что никакие будущие президенты России в принципе не смогут править более 12 лет (одна каденция в РФ - шесть лет - Ред.), как это получилось у самого Путина (он правил в общей сложности 4 срока).

Также ранее Владимир Путин отмечал, что российским президентом не сможет быть человек, у которого когда-либо было гражданство или вид на жительство в другой стране.

Тут также появилось примечание.

"Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию..." - указано в документе за авторством Путина. В данном случае речь идет о Крыме, которого Россия считает своей территорией. Иными словами, крымчане, которые приняли гражданство России, стать президентом РФ смогут.

Еще интересный момент относительно других представителей российской власти, например, премьер-министра, федеральных министров, губернаторов, депутатов Госдумы, судей. В законопроекте Путина, как он и обещал, указывается, что им запрещено иметь иностранное гражданство или вид на жительство. Но не в прошедшем времени, а в настоящем - на момент вступления в должность.

В данном ключе возникает вопрос: смогут ли украинцы, принявшие гражданство РФ, занять высокий пост? Этот момент пикантный. Ряд граждан Украины, получивших российское подданство, отказывались от украинского гражданства в уведомительном порядке (то есть де-факто они гражданами Украины остаются). Но, несмотря на наличие в реальности у них украинских паспортов, никаких других гражданств, по российскому законодательству, у них нет. Соответственно, все высокие посты (за исключением президентского) они в теории смогут занять.

Что касается жителей "ЛДНР", которые сейчас активно получают гражданство РФ и при этом не отказываются от гражданства Украины даже уведомительно, то неизвестно, считает ли Россия, что у них есть второе гражданство или нет. А потому и гипотетическая политическая карьера в РФ у них под вопросом.

Остальные поправки Путина к Конституции имеет узко российский характер. Например, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть на уровне прожиточного минимума, обеспечивается регулярная индексация пенсий. Число судей Конституционного суда будет уменьшено с 19 до 11 человек.

Предложения рабочей группы и референдум

Законопроект Владимира Путина Госдума начнет рассматривать уже на текущей неделе. После окончательного принятия документа по нему проведут общероссийский референдум. Его планируют организовать до 1 мая.

Отметим, что параллельно поправкам российского президента организована специальная рабочая группа по изменению Конституции. Это деятели науки, политики, искусств, спорта также должны подготовить свои предложения по поправкам в Конституцию.

На данным момент они не оформлены, однако, если отталкиваться уже прозвучавших заявлений, в дополнительных предложениях могут быть куда более резонансные нормы, чем те, что уже внес Путин.

Например, представители рабочей группы хотят зафиксировать в Конституции, что семья - это союз мужчины и женщины.

Также в обновленную Конституцию РФ некоторые члены комиссии хотят ввести норму о возможности присоединения к России Украины и Белоруссии. Т

Пока, повторимся, предложения рабочей группы не оформлены в единый документ. Однако уже сейчас можно предложить, что именно они станут намного более обсуждаемыми, нежели уже представленные инициативы Владимиром Путиным.