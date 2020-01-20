В ГБР прокомментировали сегодняшний неожиданный визит в бюро бывшего президента Украины Петра Порошенко, который пришел на допрос раньше запланированной даты.

Как отметил следователь ГБР Олег Корецкий, Порошенко явился к правоохранителям неожиданно, проигнорировав до этого 27 допросов. Об этом он заявил в эфире телеканала Newsone в понедельник, 20 января.

"Порошенко Петр Алексеевич сегодня неожиданно для нас явился в ГБР. На сегодняшний день вызова у него не было. Он явился, мы вручили ему повестки о следующих вызовах на допросы к следователям ГБР. Он получил три повестки на следующие три допроса", - заявил Корецкий.

По его словам, экс-президент должен дать свидетельские показания. Также он отметил, что ему было предложено пройти допрос сегодня, однако он отказался.

"Нами также было предложено допросить его, но он отказался без указания каких-либо мотивов и причин. Без объяснений развернулся и ушел", - отметил следователь.

По словам Корецкого, экс-президенту вручили три повестки и он пообещал явиться на следующий допрос. "Предварительно он сказал, что должен быть на допросе завтра и в последующие даты", - добавил он.

При этом называть конкретные уголовные дела, по которым будет проходить допрос Порошенко, следователь отказался, сославшись на тайну досудебного расследования.

Видео: YouTube/Newsone

Напомним, Петр Порошенко подозревается в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

Также мы писали, что в Государственном бюро расследований раздумывают над силовым приводом бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос, если он и дальше будет игнорировать требования правоохранителей.