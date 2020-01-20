В Киеве днем во вторник, 21 января, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Это соответствует I уровню опасности (желтому). Об этом сообщается на сайте КГГА со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу… держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что во вторник синоптики обещают в Украине уходящий мороз и безоблачное небо.

Также мы сообщали, что накануне спасатели предупредили о плохой видимости и тумане на дорогах Украины.