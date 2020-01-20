Застройщика и бывшего народного депутата Максима Микитася направили разбираться в Государственную пограничную службу после того, как его сняли с бизнес-класса в киевском "Борисполе". Кроме того, на него снова надели электронный браслет.

Как сообщил его адвокат Александр Лысак, сейчас они едут сдавать заграничные паспорта, передают "Украинские новости".

Также адвокат заявил, что считает ситуацию с отказом на выезд на лечение в Великобританию полным абсурдом. Кроме того, в документе, выданном Микитасю после снятия с рейса, говорится только одно: "Обращайтесь на Владимирскую, 26". За этим адресом зарегистрирована Государственная пограничная служба.

Как сообщала "Страна", Микитася снимали прямо из рейса в бизнес-классе. По данным наших источников в Погранслужбе Украины, на руках у него был какой-то "аусвайс" от НАБУ, который, по мнению задержанного, предоставлял ему право покинуть страну. Позже у "Страны" появилось фото из САП, котрое разрешает выезд Микитасю до 25 января.

Напомним, что Микитась был арестован по подозрению в махинациях на рынке недвижимости. Но в конце октября 2019 года вышел под залог в 80 миллионов гривен, после чего надел электронный браслет.