Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил сегодня три повестки и приглашение прийти на допрос.

Об этом "Стране" сообщил источник в Государственном бюро расследований в понедельник, 20 января, уточнив, что допроса сегодня не было.

"От приглашения пройти допрос он отказался и пообещал в плановом режиме явиться завтра", - сообщил источник.

Как сообщалось ранее, сегодня Порошенко пришел в Государственное бюро расследований, хотя, как сообщали в самом ГБР, его приглашали прийти 21 числа.

Напомним, Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

Также мы писали, что в Государственном бюро расследований раздумывают над силовым приводом бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос, если он и дальше будет игнорировать требования правоохранителей.