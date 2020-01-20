После скандального Нацотбора на Евровидение в прошлом году, когда в итоге от Украины никто не поехал на конкурс, в Киеве вновь будут отбирать участников. Ведущий все тот же - Сергей Притула, а вот состав судей перекроили.

Состязаться за право поехать в Роттердам в феврале будут 16 участников. Большинство из них молодые музыканты, участвовавшие в проектах "Х-фактор" и "Голос країни". Собрали информацию о них, о Нацотборе, а также вспомнили скандальный отбор прошлого года.

Тройка судей

В конце прошлого года появилась информация, что жюри Нацотбора на Евровидение-2020 будут выбирать путем голосования. На странице "Евровидение - Украина" в Facebook и на сайте СТБ появилась запись, что среди претендентов на судейские кресла Андрей Данилко, Джамала, Евгений Филатов (тройк судей прошлого года - Ред.), Настя Каменских, Игорь Кондратюк, Оля Полякова, Дмитрий Шуров, MELOVIN, Олег Винник. Однако позже запись была удалена, а на телеканале СТБ заявили, что информация о голосовании не соответствует действительности.

В этом году изменился состав судей, заменили сразу двух из них. Вместо Джамалы и Евгения Филатова, которые в прошлом году стали участниками скандала, компанию Андрею Данилко составят Тина Кароль и Виталий Дроздов. Данилко и Кароль известны украинскому зрителю, а вот Дроздов на сцене не выступает. Это генеральный директор радио "Хіт FM" и генеральный продюсер холдинга "ТАВР Медиа", куда входят шесть популярных радиостанций. Ведущим Нацотбора, как и в прошлом году, будет Сергей Притула.

Тина Кароль представляла Украину на Евровидении в 2006 году (заняла 7 место). Комментируя свое членство в жюри, она сказала, что судьи будут выбирать лучшего, но не стоит давить на него завышенным ожиданием победы и не стоит никого бичевать, если этого не произойдет.

Андрей Данилко участвовал в Евровидении в 2007 году и занял втрое место в образе Сердючки. Кстати, на сайте президента ранее появилась петиция с призывом отправить на конкурс Сердючку, а сам Андрей Данилко, презентуя песню "Make It Rain Champagne" в конце прошлого года пошутил: "На всякий случай, вдруг опять будут выяснять чей Крым на Евровидении - песня уже в принципе готова". Но слухи остались слухами.

Виталий Дроздов заявил, что среди всего музыкального материала будет искать "песню-ракету", которая запомнится с первого раза.

Где и когда смотреть полуфиналы и финал Нацотбора

22 января состоится жеребьевка, на которой определят порядок выступления 16 участников во время первого и второго полуфиналов.

8 февраля состоится первый полуфинал.

15 февраля - второй.

22 февраля - финал Нацотбора на Евровидение.

Транслировать отбор на песенный конкурс будут каналы UA: ПЕРШИЙ и СТБ.

Кто участвует в Нацотборе

[О] - украинская поп-группа, участвовавшая в фестивалях Koktebel Jazz Fest, "Білі ночі", Atlas Weekend, Waves Vienna.

KHAYAT - молодой украинский артист, который участвовал в Нацотборе в прошлом году. После этого он также участвовал в вокальном проекте "Голос країни".

Assol - запомнилась украинцам еще в детстве своей песней "Моя мама лучшая на свете". Она также участвовала в шоу "Голос країни" и дошла до полуфинала. Ее отец, один из самых богатых украинцев Игорь Гуменюк. Придя, на шоу певица сказала, что хочет доказать, что на самом деле талантлива и дело не в деньгах отца.

CLOUDLESS - бойзбенд, который исполнил саундтрек к сериалу "Школа".

GARNA - сольный проект молодой украинской певицы Алены Левашевой.

Katya Chilly - популярная украинская певица. Она также участвовала в "Голосе".

FO SHO - афро-украинский хип-хоп проект.

Дэвид Аксельрод - певец Владимир Ткаченко, который поменял имя, его супруга - продюсер Алена Мозговая. Участвовал в шоу "Голос країни".

Александр Порядинский - самый молодой победитель шоу "Х-фактор". На Нацотборе он представит песню Savior.

TVORCHI - музыканты из Тернополя, которые известны своим хитом "Believe", попавшим в топ-10 в чартах Google Play в Украине.

GIO - музыкант, участник "Голоса" и "Х-фактор".

Jerry Heil - певица, прославившаяся хитом "Охрана, отмена".

KRUTЬ - за этим именем стоит украинская певица и бандуристка Марина Круть. Участвовала в "Голосе".

Элина Иващенко - победительница шоу "Х-фактор".

Go-A - группа, соединяющая украинские песни, танцевальный ритм и африканские барабаны.

MOONZOO feat. F.M.F. Sure - коллаборация украинской танцевальной музыки -

Скандал с нацотбором в прошлом году

В прошлом году после скандала на Нацотборе на Евровидение от Украины никто не поехал. В финале ведущие и некоторые члены жюри превратили песенный конкурс в политический фарс, обсуждая не столько творческие качества исполнителей, сколько их позицию в отношении России.

Из шести финалистов троим предъявили претензии по "российскому вопросу". У победительницы Maruv спросили о ее гастролях в России солистке группы YUKA вспомнили ее российское гражданство. А сестрам из дуэта ANNA MARIA, которые в интервью накануне финала отказались отвечать на вопрос "Чей Крым", устроили настоящую "проверку на патриотизм". Особенно этот взволновало певицу Джамалу. С начала она спросила у Maruv, чтобы она ответила на вопрос "чей Крым". "Украинский, конечно", – ответила Maruv.

Затем певица начала "допрашивать" Анну и Марию Опанасюк за их слова о Крыме. Также им припомнили родителей, которые продолжают жить и работать на аннексированном полуострове.

В итоге победительница Maruv после того, как ее ознакомили с договором с НОТУ, отказалась от участия, раскритиковав кабальные условия контракта. Место предложили группе Freedom jazz, которая заняла второе место, но девушки отказались. Отказалась и группа KAZKA, занявшая на отборе третье место. В итоге от Украины в Тель-Авив никто не поехал.