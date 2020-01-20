В Австралии после обильных дождей начались мощные пылевые бури, ливни и сильный град. Непогоду можно было заметить в штате Новый Южный Уэльс, Австралийской столичной территории, а также по городу Канберру.

Как сообщает 7News, град был размером с мяч для гольфа, в результате чего были побиты ветки деревьев и стекла автомобилей.

Фото: twitter.com/7NewsSydney

Так, перед этим в регионе наблюдалась песчаная буря, которая передвигалась со скоростью около 100 км/ч и поднимала пыль на высоту до десятого этажа.

Уточняется, что вместе с этим в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса продолжают бушевать лесные пожары.

Видео: twitter.com/jason_herbig

Напомним, австралийские власти доставили тонны корма для животных по всему Новому Южному Уэльсу, которые пострадали от пожаров.

Ранее сообщалось, что количество погибших от пожаров в Австралии выросло до 27 человек.

Также мы писали, что власти Австралии предупредили о новой волне лесных пожаров.