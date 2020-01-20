Во вторник, 21 января, в Украине ожидается сухая и переменно облачная погода. Практически на всей территории страны выглянет солнце. Такой прогноз дают синоптики Укргидрометцентра.

Ветер ожидается западный и северо-западный, 7-12 м / с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м / с.

Температура воздуха ночью опустится от 0 до 5 градусов мороза. В Карпатах - до 8-10 градусов ниже ноля. Днем синоптики обещают плюсовую температуру воздуха - от 0 до +5 градуов.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели предупредили о плохой видимости и тумане на дорогах Украины.

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