Министр образования и науки Анна Новосад рассказала, что детям в школах важно рассказывать о сексуальном образовании, но сперва для этого нужно найти правильный подход, чтобы не дискредитировать идею.

Как чиновница рассказала в интервью "Интерфакс-Украина", сейчас у нее нет ответа на вопрос, как правильно говорить об этом с детьми.

"Если вы говорите, что мы должны открыто говорить о сексуальной ориентации, и о сексуальном образовании в целом, то я считаю, что сексуальное образование в школе - это важно, но мы еще должны найти подходы, как его правильно внедрять. Сейчас у меня нет готового ответа, как сделать так, чтобы не сделать из этого идею, которую дискредитируют", - сказала она.

Новосад также уточнила, что украинское образование перестанет говорить о вопросах ЛГБТ и гендерной идентичности только после того, как этот вопрос перестанет избегать общество.

"Если говорить о моей личной позиции по этому вопросу, то я считаю, что в свободном обществу государство не должно лезть в частную жизнь человека, отношения с партнером или партнершей - это право каждого и каждой выбирать с кем строить свою жизнь", - уточнила она.

Важно, считает Новосад, чтобы все понимали наличие свободы выбора.

"Но есть определенные вещи, в пределах которых общество должно пройти какую-то траекторию дискуссий. Мне кажется, что украинское общество в целом еще не пришло к признанию прав ЛГБТ и узаконивания этих прав. А просто взять то, что в моем мире является нормальным и принести в школу, мне кажется, что это будет воспринято с большим сопротивлением и результата так не добьешься", - подчеркнула она.

Сегодня же, только ранее, Новосад рассказывала о том, что проведет весной нынешнего года исследование с целью выяснить, почему школьники часто прогуливают уроки.

Также Новосад утверждала, что учителя русскоязычных школ должны будут пройти курсы повышения квалификации для подготовки к переходу на украинский язык преподавания.