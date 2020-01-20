Молдавские правоохранители задержали гражданина Таджикистана при попытке вылета из Кишенева, который оказался членом международной экстремистской организации "Исламское государство" (DAESH).

В операции принимали участие сотрудники Пограничной полиции, Центра по борьбе с терроризмом и Службы информации и безопасности, об этом сообщает пресс-служба Службы информации и безопасности (СИБ).

Согласно сообщению, 28-летний мужчина предъявил в пункте паспортного контроля паспорт гражданина Украины с признаками фальсификации.

Поведение иностранца показалось пограничникам необычным. Позже выяснилось, что он находится в поле зрения СИБ уже более года, так как ранее был объявлен в международный розыск.

По версии правоохранителей, он въехал в Молдавию незаконно, предположительно приехав ранее из Украины через приднестровский участок границы.

"Гражданин Таджикистана размещен в Центре временного размещения иностранцев при Бюро миграции и беженцам МВД. Начата процедура его экстрадиции в Таджикистан, власти которого ранее объявили его в международный розыск", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Вене полиция заявила, что предотвратила серию терактов ИГИЛ на Рождество.

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