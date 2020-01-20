На 35,2% выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве по сравнению с предыдущей неделей. При этом рост произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Сейчас в Александровской клинической больнице, в киевских городских клинических больницах № 4 и № 9 находятся 17 пациентов с лабораторно подтвержденным гриппом, а в Киевской городской детской инфекционной больнице - 12 детей. Состояние госпитализированных - от тяжелого до средней тяжести. Об этом сообщается на сайте КГГА.

По словам первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника, в настоящее время болеют 5349 детей (рост на 31,2%) и 3827 взрослых (рост на 41,3%). Всего же насчитывается 9176 больных гриппом и ОРВИ.

"В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал Паворозник.

В медицинские учреждения, по словам первого замглавы КГГА, за 3-ю неделю 2020 года госпитализирован 141 человек, из них 115 - дети.

"В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что с начала сезона эпидемии гриппа в Украине умерли уже 5 человек, все они были непривиты.

Также мы сообщали, что в Украине 31-летняя беременная умерла от осложнений гриппа, ее ребенок выжил.