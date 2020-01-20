Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Республики Албании Эдди Рамой, который является действующим представителем ОБСЕ, и обсудил вопрос расширения работы СММ на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе представителей ОБСЕ и зеркальном увеличении количества наблюдателей .

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, это поможет закончить конфликт на Донбассе.

"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", - цитируют Зеленского в ОП.

Также Зеленский обратил внимание, что для работы представителей нужно создать безопасные условия. В ответ на это действующий представитель ОБСЕ сообщил, что поможет получать более достоверные данные наблюдения.

Кроме этого, на встрече Зеленского и Рамы поднимался вопрос экономических отношений между Албанией и Украиной.

Фото: president.gov.ua

Напомним, 7 января Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение договоренностей об отводе вооружений на Донбассе с украинской стороны.

Также "Страна" писала, что с 1 января 2020 Хорватия возглавила Совет Евросоюза – руководящий орган ЕС, а Албания начала годичное председательство в ОБСЕ.