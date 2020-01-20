Экс-народный депутат и известный застройщик Киева Максим Микитась сегодня не смог вылететь в Лондон вместе с женой. Его сняли с рейса в "Борисполе", не смотря на выданное ему разрешение Специальной антикоррупционной прокуратуры на выезд в Великобританию для лечения.

Копию документа опубликовал на своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Антон Поляков.

Согласно тексту письма Офиса генерального прокурора, прокуратура действительно предоставила Микитасю документы для выезда за границу и обязала вернуть их следствию до 25 января 2020 года.

"Ваше обращение по поводу предоставления разрешения на выезд за пределы территории Украины для проведения лечения рассмотрено. Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда, а именно в Великобританию в период с 20.01 2020 по 24.01.2020 для проведения лечения", - говорится в ответе первого заместителя руководителя САП Грищука на имя Микитася.

Как сообщала "Страна", Микитася снимали прямо из рейса в бизнес-классе. По данным наших источников в Погранслужбе Украины, на руках у него был какой-то "аусвайс" от НАБУ, который, по мнению задержанного, предоставлял ему право покинуть страну.

В итоге супруга Микитася улетела в Лондон без него.

Напомним, что Микитась был арестован по подозрению в махинациях на рынке недвижимости, но в октябре 2019 года вышел под залог в 80 миллионов гривен.