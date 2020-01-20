Российский президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о поправках в Конституцию России. Представителями главы РФ при рассмотрении проекта закона будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По информации источника Интерфакса в парламенте, во вторник, 21 января, Совет Госдумы проведет экстренное заседание для рассмотрения законопроекта.

Напомним, Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил закрепить в конституции размер МРОТ, ужесточить требования к кандидатам в президенты России, а также перераспределить полномочия между ветвями власти. Для подготовки конкретных предложений о внесении поправок была сформирована рабочая комиссия из 75 человек.

Также мы писали, что всеобщее голосование по поправкам может пройти в апреле или в мае текущего года.