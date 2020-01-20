В инциденте со сбитым в Иране самолетом МАУ можно увидеть элементы кибервойны, осуществляемой правительством США, пишет в своей статье издание American Herald Tribune.

Издание со ссылкой на эксперта - бывшего офицера ЦРУ Филлипа Жиральди - пишет, что в инциденте есть некоторые элементы, которые еще предстоит объяснить. Как сообщается, иранский оператор ракет испытал "глушение", в результате которого ретранслятор самолетов отключился и прекратил передачу за несколько минут до запуска ракет. Были также проблемы с сетью связи командования ПВО.

Электронное глушение, исходящее из неизвестного источника, означало, что система ПВО была переведена на ручное управление, так что запуск мог быть осуществлен человеком. Роль человека означала, что оператор должен был быстро оценить ситуацию, и у него были считаные минуты, чтобы среагировать.

Отключение транспондера (который должен был автоматически сообщать оператору и электронике Tor о том, что самолет был гражданским) привело к тому, что система стала указывать на возможную враждебность самолета. Оператор, проинформированный о возможности захода американских крылатых ракет, совершил запуск.

Учитывая то, что произошло в Тегеране, можно предположить, что что-то или кто-то преднамеренно вмешивался как в иранскую ПВО, так и в ретранслятор на самолете, возможно, для создания авиационной аварии.

Система обороны SA-15 Tor, используемая Ираном, имеет одну серьезную уязвимость. Он может быть взломан, что позволило бы злоумышленнику выдать себя за законного пользователя и получить контроль. ВМС и ВВС США разработали технологии, которые могут обмануть вражеские радарные системы ложными и обманчиво движущимися целями.

The Guardian уже отдельно сообщала о том, как вооруженные силы Соединенных Штатов долго разрабатывали системы, которые могут дистанционно влиять на электронику и изменять нацеливание у имеющихся у Ирана ракет. Эта же технология может быть использована для изменения или маскирования транспондера на гражданском авиалайнере таким образом, чтобы посылать ложную информацию.

"Соединенные Штаты обладают возможностями кибер- и радиоэлектронной борьбы как для подавления, так и для изменения сигналов, относящихся к транспондерам авиалайнеров и к иранской ПВО", - пишет издание.

По-видимому, Израиль обладает такими же возможностями. Джо Куинн из Sott.net также отмечает интересную историю с теми фотографиями и видео, которые были опубликованы в "Нью-Йорк Таймс" и в других СМИ и ​​демонстрируют запуск иранской ракеты, удар с самолета и обломки (в том числе ракет) после катастрофы. Они появились 9 января в Instagram-аккаунте "Rich Kids of Tehran". Куинн спрашивает, как оказалось, что Rich Kids оказались в "жилом комплексе с низким доходом на окраине города [недалеко от аэропорта] в 6 часов утра 8 января, когда камеры вовремя сфотографировали правую часть неба, чтобы запечатлеть ракетный удар по украинскому пассажирскому самолету…?"

Собранные вместе, все эти факторы говорят о преднамеренном и тщательно спланированном событии, где сбитие самолета было только частью, пишет American Herald Tribune. После обстрела самолета в Иране произошли беспорядки, обвиняющие правительство в некомпетентности. Люди на улицах явно призывают к цели, к которой давно стремились Соединенные Штаты и Израиль, а именно к "смене режима".

"Так что о падении рейса 752 авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" еще многое предстоит рассказать", - считает автор.