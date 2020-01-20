Сегодня силовики заявили, что завершили спецоперацию по прекращению деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области поджоги и запугивала граждан. При этом 9 гражданам сообщили о подозрении. В том числе и главе группы - бывшему помощнику нардепа Игорю Павловскому, обвиняемому в организации убийства Екатерины Гандзюк. Павловского уже задержали.

Что касается преступной группы, то по данным Офиса генпрокурора, правоохранители провели более 30 обысков, в ходе которых изъято огнестрельное оружие и другие вещи.

"Сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины", - отмечают прокуроры.

Павловский - бывший помощник нардепа 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), его подозревают в организации убийства Гандзюк. ZN.UA со ссылкой на высокопоставленные источники в правоохранительных органах сообщает, что адвокаты и врачи Павловского пытаются защитить его от перевозки в Киев.

Подозреваемого якобы должны доставить в Печерский райсуд Киева, где прокуроры будут просить арестовать его на 2 месяца.

Сегодня Офис генпрокурора заявил, что работники СБУ в Херсоне проводят обыски для пресечения деятельности преступной организации и в целях выявления дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на Гандзюк.

Отмечалось, что объявлено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата. При этом в прокуратуре подчеркнули, что обвинительный акт в отношении указанного лица уже находится на рассмотрении Приморского районного суда Одессы с "соглашением о признании его виновности в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Гандзюк".

В частности, обыски провели у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-головы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве Гандзюк.

Генпрокуратура в конце июля 2019 года передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского по делу Гандзюк. Ему инкриминировали нарушение ч. 1 ст. 396 УК (сокрытие преступления).

Впервые Павловского задержали 12 ноября 2018 года, но вскоре отпустили под домашний арест.

Напомним, Екатерину Гандхюк облили концентрированной серной кислотой 31 июля 2018 года в Херсоне. Врачи три месяца боролись за жизнь Екатерины, но спасти ее не удалось - 4 ноября 2019 года Гандзюк скончалась. 11 февраля председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру сообщили о подозрении в организации убийства Екатерины Гандзюк. 15 февраля Шевченковский районный суд Киева арестовал Мангера. Тогда же он вышел из СИЗО, заплатив залог в 2,5 млн гривен. Спустя время на него надели электронный браслет.