Украина занимает одну из лидирующих позиций среди стран в Евросоюзе по показателям смертности среди младенцев – 7,5 на тысячу новорожденных. В других странах этот показатель находится на уровне 3,4 на тысячу младенцев.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, именно поэтому помощь новорожденным была определена как приоритетная сфера финсирования.

"Ежегодно около 20 тысяч младенцев рождаются преждевременно, это каждый 15 новорожденный. Украина занимает одно из первых мест в Европе по показателю младенческой смертности - 7,5 на тысячу, родившихся живыми. В странах ЕС этот показатель значительно ниже - 3,4 на тысячу. Именно поэтому медицинская помощь новорожденным определена приоритетным направлением финансирования", - говорится в сообщении.

В министерстве также рассказали о программе медицинских гарантий, которая будет включать интенсивную терапию, респираторную поддержку, круглосуточное парентеральное питание, а также бактериологическое, рентгенологическое, ультразвуковое обследование.

Кроме того, она будет включать аудиологический и офтальмологический скрининг новорожденных, вакцинацию и метаболический скрининг.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Напомним, 3 января в Днепре на мусорном полигоне "Правобережный" обнаружили тело новорожденного младенца, которое было завернуто в тряпку и помещено в мусорный пакет.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом многодетная мать убила своего новорожденного ребенка.