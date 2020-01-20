ВСУ должны быть готовы к силовому освобождению Донбасса. Но такой сценарий возможен, если РФ перестанет поддерживать "ЛДНР", а Украина заручится международной поддержкой.

Такое мнение высказал заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос в интервью "Донбасс Реалии".

"Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение ... Насколько это будет возможно зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других государств. Потому что, если бы не было поддержки Хорватии со стороны стран НАТО , то не было бы и хорватского сценария ", - отметил Кривонос.

По его словам, все зависит от степени подготовленности ВСУ.

"Вариант не исключается, если будет принято политическое решение. Все зависит от того, насколько мы подготовим свои вооруженные силы. А мы должны быть готовы к этому и занимаемся отработкой по освобождению нашей, подчеркиваю , нашей земли. мы не захватываем чужие земли, мы освобождает свои земли ", - сказал Кривонос.

Зам секретаря СНБО добавил, что принятию такого политического решения должен предшествовать комплекс мероприятий.

"Первое - это продолжение политического движения на продолжение и усиление санкций в отношении Российской Федерации. Второе - создание надежной системы территориальной обороны. Третье - усиление нашей армии и способности ее вести активные наступательные действия", - добавил Кривонос.

"И в том случае, когда этот комплекс мер будет выполнен, и когда есть политические решения по России - пока Россия категорически не хочет их выполнять - тогда за счет усиления санкций и ослабления России, мы должны понимать, что у нас есть возможность освободить свои территории силовым путем", - заявил Кривонос и добавил, что такой вариант возможен если Россия прекратит поддержку боевиков на Донбассе, а Украине получит международную поддержку.

Ранее "Страна" писала о том, что в СНБО собрались снизить эскалацию и напряжение в отношениях с Россией.

Также мы сообщали, что за сутки на Донбассе 8 раз обстреляли позиции Украины, один военный ранен.