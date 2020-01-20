Не только водителей, но и пешеходов начали активнее привлекать к материальной ответственности после аварий на украинских дорогах. То есть взыскивать с них ущерб, нанесенный в ходе ДТП по их вине. Соответствующее решение Верховный суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда вынес по делу №296/2509/16-ц. Это лишь один из примеров, но юристы уверяют, что подобных историй становится больше с каждым днем.

"Действительно судьи стали тщательнее всматриваться в обстоятельства транспортных происшествий, и привлекать к ответственности не только тех, кто находится за рулем, но и пешеходов. Ощущается изменение отношений судов по этой части. Полиция же до сих пор не всегда ответственно относится к составлению схем аварий и протоколов. У нас были случаи, когда мы возвращали их на доработку. Но даже после этого не получали нужного результата. Так что здесь до сих пор есть проблемы", - описал "Стране" тенденцию управляющий партнер АО "Suprema Lex" Виктор Мороз.

История дела №296/2509/16-ц показательна с точки зрения разбора происшествия, поскольку пешеход в ходе аварии получил травму. Однако судья, разобрав ситуацию, все равно признал его вину в инциденте.

"Очевидно, что меняется практика споров в части виновности в ДТП и взыскания материального ущерба. Ведь раньше водитель, даже когда был совершенно невиновен (когда люди неожиданно выскакивают в неположенных местах на дорогу), мог признаваться виновным в происшествии. Оплачивать и свой ущерб, и лечение пешехода. Хотя виноват был последний. Сейчас дела все чаще рассматривают внимательнее и объективнее, со всеми нюансами. И даже, если пешеход пострадал, но пострадал по своей собственной вине, то сам оплачивает медпомощь и еще чинит транспортное средство", - отметил в беседе со "Страной" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В деле №296/2509/16-ц речь шла о возмещении 73,7 тыс. грн (за ремонт Toyota Land Cruiser 200) и судебного сбора.

"С учетом наличия в действиях пешехода вины в нарушении ПДД, в результате которых (причинно-следственная связь) другим участникам дорожного движения был причинен имущественный или моральный вред, пешеход должен нести гражданско-правовую ответственность по возмещению вреда на общих основаниях, в частности, применяя положения статьи 1166 ГК Украины", - говорится в постановлении Верховного суда.

Было признано нарушение плавил дорожного движения пешеходом, и невозможность водителем быстро среагировать на такое нарушение, а также нанесенный из-за этого ущерб автомобилю.

"Для подтверждения своей правоты водитель может предоставлять запись видеорегистратора, показания свидетелей, и, конечно же, корректно составленную схему аварии, которая всегда прилагается к протоколу", - объяснил Виктор Мороз.

Сумма ущерба в подобных ситуациях может быть самой разной.

"Многое зависит от марки автомобиля и стоимости ремонта, а также от того, кто в нем находился и как эти люди пострадали. Мог быть нанесен ущерб здоровью и самого водителя, и пассажирам авто. Обстоятельства могут быть самыми разными. Бывают ситуации, когда пешеход является пострадавшим в ДТП и получил травму, а бывают, когда он спровоцировал аварию. Например, авто могло из-за него врезаться в столб (чтобы уйти от столкновения с человеком) или с другую машину. Ситуации бывают самые разные", - подчеркнул Ростислав Кравец.

Юристы считают, что пешеходы будут чаще привлекаться к материальной ответственности в транспортных происшествиях по мере роста популярности видеорегистраторов среди автомобилистов, а также по мере повышения квалификации полицейских, играющих решающую роль в правильности оформления схем аварий.

Впрочем, далеко не всегда истории со спорами о вине в ДТП завершаются быстрым взысканием ущерба.

"В идеале, конечно - это, чтобы виновная сторона сразу оплатила ущерб. Однако обычно его приходится взыскивать в судебном порядке. То есть подавать уже иск о взыскании нужной суммы. Процесс затягивается", - признал Виктор Мороз.

Напомним, что в Украине отменили правило "пешеход всегда прав".

Также мы писали о том, что полиция сообщала о резком росте числа дорожных аварий и жертв из-за перемен погоды.