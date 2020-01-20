В Департаменте надзора по уголовным производствам по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, офиса Генпрокурора зарегистрировали 14 уголовных дел по нарушению законов и обычаев войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора по результатом допросов пленных, которые были освобождены 29 декабря 2019 года.

В своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и их пособников.

"Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, их совершивших, будут устанавливаться в рамках объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций "ДНР" и "ЛНР", совершения ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на данный момент уже установлены 160 мест несвободы на временно оккупированной территории "Донбасса".

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса. Осуществление досудебного расследования в указанных уголовных процессах поручено следователям Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, в результате обмена пленными между Украиной и временно неподконтрольными районами Донецкой и Луганской областей ("Л/ДНР"), который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области, были освобождены 76 украинцев. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Также мы писали, что в "ЛНР" обвинили Украину в срыве обсуждения по обмену пленных в Минске.