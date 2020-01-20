Бывший президент Украины Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Это случилось в понедельник, 20 января, хотя, как сообщали в самом ГБР, его приглашали прийти 21 числа.

Об этом в своем Facebook написала журналистка Диана Панченко, а источники "Страны" в самом Государственном бюро расследований подтвердили информацию.

"Не исключено, что такая "игра на опережение" связана с тем, что Порошенко все-таки хочет поехать на форум в Давос, куда уже взял билеты на 21 января. Правда, потом в его партии сказали, что билеты он уже сдал. Но, видимо, все-таки решил поехать", - пишет телеграм-канал Политика Страны.

Там же отмечается, еще одним фактором резкого прихода Порошенко на допрос в ГБР является нежелание экс-президента встречаться с журналистами и активистами. Как известно, следующий допрос запланирован 24 января.

Ранее "Страна" рассказывала, что Петра Порошенко подозревают в государственной измене из-за подписанных соглашений в Минске в 2015 году. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

Кроме этого там указывается, что возвращение границ Донбасса под контроль Украины возможны лишь после смены Конституции - и внесения туда особого статуса территории.

Также мы писали, что в Государственном бюро расследований раздумывают над силовым приводом бывшего президента Украины Петра Порошенко на допрос, если он и дальше будет игнорировать требования правоохранителей.

После этого у Порошенко озвучили, что на допрос политик придет при одном условии: ему должны вручить повестки надлежащим образом.