В воскресенье, 19 января, в Киеве проститутка опоила и ограбила туриста из Кувейта, который приехал в Украину несколько дней назад. С девушкой 24-летний парень связался через сайт для знакомств.

Об этом "Стране" сообщили информированные источники в Нацполиции.

Выходцы из восточных стран любят ездить в Украину с целью так называемого "секс-туризма". Однако часто любовные утехи заканчиваются тем, что привлекательные девушки подсыпают в напитки клофелин или сильное снотворное, а потом вычищают до блеска карманы жертвы. Вчера подобный случай произошел в Киеве с 24-летним туристом из Кувейта.

Как мы узнали из наших информированных источников в Нацполиции, заморский турист прибыл в Киев несколько дней назад и начал активно переписываться с девушками через сайты знакомств.

Незнание украинского языка не было преградой - девушки свободно изъяснялись на английском. Особенно неискушенному кувейтскому парню приглянулась девушка, которая на сайте знакомств назвалась старокиевским именем Ярославна (вероятнее всего псевдоним). После недолгой переписки арабский турист встретился с девушкой - посидели в кафе, а потом переместились на его арендованную квартиру на Бессарабке.

Не привыкший к обилию алкоголя иностранец не заметил как уснул. Когда проснулся симпатичной Ярославны рядом уже не было. Зато жутко болела голова и пропали все ценности - Iphone последней модели, портмоне с деньгами и всеми банковскими карточками, все личные документы и несколько тысяч гривен, которые он снял с банковской карточки, когда гулял с новой подругой. Обворованный турист обратился в полицию с заявлением о краже. Чтобы вернуться домой ему придется просить помощи посольства своей страны в восстановлении документов.

Ранее сообщалось, что клофелинщик в Киеве предложил заробитчанину выпить за рождение ребенка, а затем ограбил.

Также мы писали, что в Киеве задержали банду клофелинщиков, промышлявших в ночных клубах.