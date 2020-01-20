В Киеве на Берковецком кладбище в понедельник, 20 января, хоронят погибших при крушении сбитого в Иране самолете МАУ командира экипажа Владимира Гапоненко и пилота Алексея Наумкина. В последний путь их провожают около 400 человек. В основном это родные и коллеги, пишет "Сегодня".

Отпевание прошло в церкви, расположенной у входа на кладбище. А погребены оба пилота будут неподалеку от могил других авиаторов, погибших в разные годы. Как рассказал сотрудник кладбища, совсем рядом находятся могилы целого экипажа самолета, разбившегося в 90-х годах.

В начале церемонии погребения над кладбищем, по традиции, пролетел самолет.

Фото: segodnya.uа

Командир экипажа Владимир Гапоненко. Фото: facebook.com

Алексей Наумкин. Фото: facebook.com

Напомним, в Ивано-Франковске сегодня попрощались с бортпроводницей сбитого 8 января в Иране самолета МАУ Марией Микитюк.

Также мы сообщали, что иранский министр везет Зеленскому послание от Рухани о сбитом самолете.