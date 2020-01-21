Предлагаем вниманию читателей гороскоп на вторник, 21 января 2020 года, для всех знаков зодиака.

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Овен (21.03 - 20.04)

Чтобы вас не подкосили вирус или простуда, постарайтесь соблюдать главное правила гигиены: после посещения улицы не забывайте мыть руки с мылом. Тепло одевайтесь, не замерзайте. В особенности держите в тепле ноги. Закрепите успех приемом витаминов.

Телец (21.04 - 20.05)

Самый главный совет от звезд для вас - не руководствоваться эмоциями. В любых непонятных ситуациях старайтесь не паниковать и держите себя в руках. Анализируйте, будь сдержанным. Ваш основной помощник сегодня - холодная голова, а не горячее сердце.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Проявите бдительность относительно возможных опасностей. Не переходите дорогу в неположенном месте. Если вы водите автомобиль - не превышайте скорость. Конечно, это нельзя делать никогда. Однако конкретно сегодня звезды не будут вам потакать, если вы будете вести себя, как нарушитель.

Рак (22.06 - 22.07)

Не торопитесь. Если сегодня вам куда-то суждено опоздать, значит, так тому и быть. Это не будет "трагедия года". Не бегите, не переживайте из-за своей возможной задержки. Наоборот, чтобы достичь успеха, будьте уравновешенным и действуйте размеренно.

Лев (23.07 - 23.08)

Не имейте привычки никого обсуждать за спиной. У вас есть претензии к человеку? Не нравятся его поступки? Подберите слова и говорите ему прямо в лицо. Если же вы будете грешить распуская сплетни, то сегодня вы можете за это поплатиться - так, что запомните надолго.

Дева (24.08 - 23.09)

Следите сегодня за правильностью питания. Постарайтесь по возможности не пропускать приемы пищи, но при этом не переедайте. Алкогольные напитки сегодня вам запрещено употреблять категорически. Иначе могут возникнуть проблемы с желудком, почками или печенью.

Весы (24.09 - 23.10)

Вы можете получить несколько предложений, благодаря которым улучшите свое финансовое положение. Не отвергайте никакие варианты, даже если с первого взгляда они покажутся вам несерьезными или недостаточно оплачиваемыми. В итоге вам удастся заработать значительно больше, чем вы могли предположить изначально.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Самое важное подспорье, которое есть у вас сегодня, - любовь ваших близких. Дорожите отношениями с ними. А если имеют место недомолвки, то идите навстречу первым. Что касается личных отношений: если у вас еще нет второй половинки, самое посмотреть по сторонам. Ваш человек уже на горизонте, глядите в оба.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Не соглашайтесь на полутона. Частичное исполнение ваших планов не принесет вам ожидаемого удовлетворения. Поэтому относительно своих целей настаивайте на своем, хотя и делайте это максимально деликатно. Оказывать сильное давление на окружающих в данном случае будет лишним.

Козерог (22.12 - 20.01)

Не огорчайтесь, если жизнь подбросит вам хлопоты. Постарайтесь дистанцироваться и получать удовольствие от того, с какой легкостью вы избавляетесь от своих забот. Это придаст вам уверенность. В целом же от расслабленного праздничного ритма пора уже уходить и полностью настраиваться на рабочий лад.

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы можете почувствовать признаки внезапной хандры. Но долго пребывать в этом состоянии вам не пойдет на пользу. Мрачное и тоскливое настроение гоните от себя всеми силами. Развлекайте себя и улучшайте настрой. Если понадобится, сделайте самому себе подарок.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вас вдруг могут озаботить глобальные вопрос: насколько вы довольны своей жизнью, карьерой, отношениями в семье? Это так называемый "синдром начала года" - опасения, сбудется ли все задуманные на будущие месяцы. Но не стоит беспокоиться. Просто почаще сверяйте свои часы с мечтами, которые загадали.

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