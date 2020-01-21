Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 21 января 2020 года, для всех знаков зодиака

Предлагаем вниманию читателей гороскоп на вторник, 21 января 2020 года, для всех знаков зодиака.  

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Овен (21.03 - 20.04) 

Чтобы вас не подкосили вирус или простуда, постарайтесь соблюдать главное правила гигиены: после посещения улицы не забывайте мыть руки с мылом. Тепло одевайтесь, не замерзайте. В особенности держите в тепле ноги. Закрепите успех приемом витаминов. 

Телец (21.04 - 20.05)  

Самый главный совет от звезд для вас - не руководствоваться эмоциями. В любых непонятных ситуациях старайтесь не паниковать и держите себя в руках. Анализируйте, будь сдержанным. Ваш основной помощник сегодня - холодная голова, а не горячее сердце. 

Близнецы (21.05 - 21.06)

Проявите бдительность относительно возможных опасностей. Не переходите дорогу в неположенном месте. Если вы водите автомобиль - не превышайте скорость. Конечно, это нельзя делать никогда. Однако конкретно сегодня звезды не будут вам потакать, если вы будете вести себя, как нарушитель. 

Рак (22.06 - 22.07) 

Не торопитесь. Если сегодня вам куда-то суждено опоздать, значит, так тому и быть. Это не будет "трагедия года". Не бегите, не переживайте из-за своей возможной задержки. Наоборот, чтобы достичь успеха, будьте уравновешенным и действуйте размеренно.  

Лев (23.07 - 23.08) 

Не имейте привычки никого обсуждать за спиной. У вас есть претензии к человеку? Не нравятся его поступки? Подберите слова и говорите ему прямо в лицо. Если же вы будете грешить распуская сплетни, то сегодня вы можете за это поплатиться - так, что запомните надолго. 

Дева (24.08 - 23.09)  

Следите сегодня за правильностью питания. Постарайтесь по возможности не пропускать приемы пищи, но при этом не переедайте. Алкогольные напитки сегодня вам запрещено употреблять категорически. Иначе могут возникнуть проблемы с желудком, почками или печенью.  

Весы (24.09 - 23.10)   

Вы можете получить несколько предложений, благодаря которым улучшите свое финансовое положение. Не отвергайте никакие варианты, даже если с первого взгляда они покажутся вам несерьезными или недостаточно оплачиваемыми. В итоге вам удастся заработать значительно больше, чем вы могли предположить изначально. 

Скорпион (24.10 - 22.11)  

Самое важное подспорье, которое есть у вас сегодня, - любовь ваших близких. Дорожите отношениями с ними. А если имеют место недомолвки, то идите навстречу первым. Что касается личных отношений: если у вас еще нет второй половинки, самое посмотреть по сторонам. Ваш человек уже на горизонте, глядите в оба. 

Стрелец (23.11 - 21.12) 

Не соглашайтесь на полутона. Частичное исполнение ваших планов не принесет вам ожидаемого удовлетворения. Поэтому относительно своих целей настаивайте на своем, хотя и делайте это максимально деликатно. Оказывать сильное давление на окружающих в данном случае будет лишним. 

Козерог (22.12 - 20.01) 

Не огорчайтесь, если жизнь подбросит вам хлопоты. Постарайтесь дистанцироваться и получать удовольствие от того, с какой легкостью вы избавляетесь от своих забот. Это придаст вам уверенность. В целом же от расслабленного праздничного ритма пора уже уходить и полностью настраиваться на рабочий лад. 

Водолей (21.01 - 20.02)

Вы можете почувствовать признаки внезапной хандры. Но долго пребывать в этом состоянии вам не пойдет на пользу. Мрачное и тоскливое настроение гоните от себя всеми силами. Развлекайте себя и улучшайте настрой. Если понадобится, сделайте самому себе подарок. 

Рыбы (21.02 - 20.03)  

Вас вдруг могут озаботить глобальные вопрос: насколько вы довольны своей жизнью, карьерой, отношениями в семье? Это так называемый "синдром начала года" - опасения, сбудется ли все задуманные на будущие месяцы. Но не стоит беспокоиться. Просто почаще сверяйте свои часы с мечтами, которые загадали. 

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