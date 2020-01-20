После принятия Радой закона "О полном общем среднем образовании", в котором содержатся дискриминационные языковые нормы, украинцы просят президента Владимира Зеленского ветировать этот закон в части языков обучения.

Они считают, что с 1 сентября этого года в Украине миллионы детей будут окончательно лишены права обучаться на родном русском языке, а сам закон делит детей на сорта.

Об этом идет речь в петиции, размещенной на сайте президента.

Петицию "О ветировании закона о среднем образовании в части запрета образования на русском языке, об аудите языковой политики государства и об обеспечении конституционных прав на свободное использование, защиту и развитие русского языка в Украине" подал глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

"Отсутствие возможности получать воспитание и образование на родном языке – это культурный геноцид. Миллионы русскоязычных платят такие же налоги в Украине, как и украиноязычные; школы содержатся на общие налоги. Но ваши "слуги" решили лишить миллионы детей, для которых русский язык родной, права получать образование на родном и понятном с детства языке", - говорится в петиции.

Автор считает, что язык всегда, везде и во все времена исходит не от государства, а от народов, государство населяющих. "Язык государства (государственный) и языки в государстве (родные) - абсолютно разные категории. Но Вы продолжаете преступную политику подмены языков в государстве государственным языком. Украину создавал многонациональный народ, как записано в Декларации. Но почему-то Украина становится родным домом для одной лишь нации и мачехой - для всех остальных. Хотя культурное разнообразие - это наше богатство, которое надо уважать и развивать", - говорится в обращении.

"С 1 сентября этого года в Украине миллионы детей будут окончательно лишены права обучаться на родном русском языке. И в этой связи непонятно, как Вы сможете гарантировать право на языковое самоопределение Донбассу, выполняя Минские соглашения, если Вы не в состоянии обеспечить такое право всем нам", - отмечается в петиции.

В обращении говорится, что судьба закона сейчас в руках Зеленского. "Поэтому я обращаюсь лично к Вам. Закон о среднем образовании фактически вводит сегрегацию маленьких украинцев, делит наших детей на "сорта": "высший сорт" — украиноязычные, "первый сорт" - дети крымских татар, "второй сорт" - дети, для которых родной – один из официальных языков ЕС, и самый "низший сорт" - миллионы русскоязычных детей. Именно статья 5 данного закона определяет унизительные доли языка обучения для детей в зависимости от их родного языка.

"Примените право вето к этому закону в части языков обучения. Вспомните, что Вы обещали нам в апреле прошлого года - проведите аудит государственной языковой политики. Не становитесь в один ряд с Порошенко: не разделяйте нас по языку, по вере, "по Днепру". Вспомните, что Вы - гарант Конституции и наших прав, что Вы - слуга народа. Проявите в этом вопросе такую же настойчивость, как Вы напролом идёте в вопросе распродажи нашей земли. Превратите Украину в наш общий и уютный дом для всех, независимо от веры и языка", - резюмируют авторы.

Обращение пока набрало только 17 голосов из 25000 необходимых, чтобы ее рассмотрел президент.

Фото: petition.president.gov.ua

Ранее "Страна" разбиралась, что написано о русском языке в законе о среднем образовании.

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