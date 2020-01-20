Президент Украины Владимир Зеленский помиловал 85-летнего ученого Мехти Логунова, приговоренного к 12 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене. Указ о помиловании был подписан 27 декабря 2019 за два дня до новогоднего обмена пленными на Донбассе, когда ученый уехал в Луганск со стороны Украины.

Представители общественной организации "Института правовой политики и социальной защиты им. Ирины Бережной" обнародовали указ президента Украины о помиловании от 27 декабря 2019 года и планируют на основании этого документа вернуть Мехти Логунова в Харьков.

Почему Логунов попал в списки на обмен, в институте пояснили тем, что ученый до последнего не признавал своей вины и не желал писать прошение о помиловании.

"Мехти Логунов был помилован. В результате его удалось включить в списки на обмен. Вовремя наш Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной обратился к президенту Украины и к уполномоченной Верховной Рады Украины с просьбой помиловать политзаключенного, ученого Мехти Логунова на основание ходатайства о помиловании, поданного уполномоченной. Так как Мехти Логунов не признал своей вины и отказался писать заявление о помиловании, а будет добиваться полной реабилитации. Всегда можно найти правовое решение и помочь невинным людям. Сейчас наш народный герой чувствует себя отлично, передает всем, кто его поддерживал, привет. Теперь, на основание письма Офиса президента Мехти может вернуться в Харьков и продолжать свою научную деятельность. Это очередная наша с вами победа", - сообщила Елена Бережная в Facebook.

Напомним, в приговоре Логунову говорится о том, что ученый якобы собирал секретные сведения в харьковских НИИ, сотрудничающих с Министерством обороны.

Как сообщала "Страна", Мехти Логунов является известным харьковским ученым и изобретателем. Он долго преподавал в Харьковском автодорожном институте (ХАДИ), имеет ученую степень кандидата технических наук, автор ряда патентов в сфере машиностроения и переработки отходов.