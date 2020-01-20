В Государственной пограничной службе подтвердили, что не выпустили из Украины застройщика и бывшего нардепа Максима Микаитася, который вместе с женой пытался вылететь из аэропорта "Борисполь" в Великобританию на лечение.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, более детальной информацией они поделится пока не могут, передает "Интерфакс-Украина".

"Могу подтвердить, что ситуация с данным гражданином в аэропорту "Борисполь" действительно имела место. Он пытался вылететь из Украины. Но более детальной информации сообщить не можем, поскольку она больше касается деятельности других правоохранительных органов", - сказал он.

В то же время в распоряжении журналистов оказалась копия документа из Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно тексту которого, Микитасю разрешают выехать в Великобританию для лечения.

"Ваше обращение по поводу предоставления разрешения на выезд за пределы территории Украины для проведения лечения рассмотрено. Специализированная антикоррупционная прокуратура не возражает против Вашего выезда, а именно в Великобританию в период с 20.01 2020 по 24.01.2020 для проведения лечения", - говорится в тексте документа.

Ранее мы писали, что Максим Микитась, находясь в браслете НАБУ и без разрешения следователей, пытался покинуть Украины из аэропорта "Борисполь" вместе со своей женой. Снимали нарушителя прямо из рейса в бизнес-классе.

Напомним, что Микитась был арестован по подозрению в махинациях на рынке недвижимости. Но в конце октября 2019 года вышел под залог в 80 миллионов гривен, после чего надел электронный браслет.

Также стало известно, что Высший антикоррупционный суд продлил срок ношения электронного браслета до дня влюбленных - 14 февраля.