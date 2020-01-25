25 января ежегодно отмечается Татьянин день, который также традиционно считается Днем студента. Рассказываем, почему студенты отмечают свой праздник сегодня, и предлагаем поздравительные открытки на любой вкус.

День студента

Существует международный день студента, который во всем мире отмечается в ноябре. Но для жителей Украины до недавнего времени более привычным был Татьянин день - 25 января. Праздник отмечают со времен Российской империи. В этот день императрица Елизавета Петровна одобрила проект, по которому был заложен Московский университет. А меценат Иван Шувалов, который взял шефство над университетом, решил сделать подарок своей матери Татьяне, у которой 25 января были именины, и предложил в этот день отмечать день студента. Праздник совпадает с окончанием зимней сессии.

В последнее время более активно празднуют День студента 17 ноября, не связанный с историей России, а Татьянин день остается неофициальным праздником.

Татьянин день

25 января - день памяти великомученицы Татианы. Она считается одной из первых известных женщин, которые были казнены за христианскую веру. Римлянка Татиана была родом из знатной семьи. В 16 лет она решила никогда не выходить замуж и посвятить себя служению Богу. По легенде, ее неоднократно пытали, чтобы она отреклась от веры, а потом казнили.

В Татьянин день было принято печь большой каравай и делить его на всех членов семьи и гостей, которые собирались за столом. Каравай символизировал Солнце, которое в конце января поворачивает на весну.

В этот день ставят в церкви свечи за успешную учебу, поскольку Татьяна считается покровительницей учащихся.

Открытки с Днем студента

С Днем Студента! Пусть учеба будет интересной, сессии легкими, зачеты - отличными.

Пусть тебе повезет найти самых лучших преподавателей и наставников во время учебы. С праздником, студент!

Успеха, знаний, которые пригодятся в жизни, верных друзей и мудрых наставников. С Днем студента!

Пусть тебя ведет всегда

путеводная звезда.

От экзаменов к диплому

пусть тебя хранит она.

Желаю интересной, насыщенной, веселой студенческой жизни. Пусть учеба будет в радость, а полученные знания - полезными.

С праздником тебя, студент,

Жизнь летит в один момент.

Пусть учеба, тесты, книжки

не выматывают слишком.

Открытки и поздравления с Днем Татьяны

С древнегреческого имя Татьяна переводится, как "устроительница", "учредительница". Если верить гороскопам, Танюшки часто отличные хозяйки. Могут демонстрировать своенравный характер, постоят за себя. При этом Татьяны умны, самодостаточны и кокетливы.

В этот январский день и всегда, пусть у тебя будет солнечно и тепло на душе. С днем Татьяны!

Пусть мечты сбываются, цели не кончаются.

Года пусть круговорот меньше принесет хлопот.

Танюшка, милая подружка, желаю счастья и любви.

Цвети и радуй нас, как роза.

Здоровья, мира, красоты.